Rus kaynaklara göre Esad'ın son dönemi

Suriye'de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta milyonlarca insanın ölmesine ve yerinden olmasına neden olan Esad, son dönemine girdi.

"5 YIL SONRA SURİYE ALEVİSİNE.."

Konuyla ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yakın bir yetkili "Esad 5 yıl sonraki seçimde görevi başka bir Suriye Alevisine devredecek.

"İRAN İKNA EDİLEMEDİ"

Bir sonraki seçime kadar Esad'ın yetkileri kısıtlanacak. Görev devriyle ilgili henüz İran ikna edilemedi." dedi.

SON SEÇİN NİSAN 2016'DA YAPILDI

5 yıl 6 aydır iç savaşın devam ettiği Suriye'de, 2016 Nisan'da dünya ülkelerinin tanımadığı bir seçim yapılmıştı.