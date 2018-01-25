taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.174
USD
3,7434
EURO
4,6494
ALTIN
163,54
PETR
70,9800

Rus kick boksçu geline Türk usulü düğün

Rusya milli forması giyen İrina Gürkan, Antalya'da tanıştığı Kahramanmaraşlı Halit Gürkan ile Türk geleneklerine göre dünya evine girdi.

İHA | 25.01.2018 - 14:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rusya’nın Çita şehrinden Antalya’ya tatil için gelen İrina, burada tanıştığı Halit Gürkan ile evlilik kararı aldı. Halit Gürkan’ın tavsiyeleri üzerine Müslüman olan İrina, ismini de Hira olarak değiştirdi. Kahramanmaraş’ta bir düğün salonunda Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğün ise damat ve gelinin yakınları tarafından yoğun ilgi gördü.

Rus kick boksçu geline Türk usulü düğün

"ANTALYA'DA ÇALIŞTIĞIM OTELDE TANIŞTIK"

Davetlilere teşekkür eden damat Halit Gürkan, "Ben Antalya’da bir otelde çalışıyordum, kendisini gördüm ve birbirimizi sevdik. İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz sonsuza kadar. Kendisi benim için Rusya’dan Türkiye’ye geldi. Eşim Müslüman oldu ben de kendisine dinimizi anlattım. Peygamberimizin hayatını anlattım kendisi de Müslümanlığı seçti." dedi.

Rus kick boksçu geline Türk usulü düğün VİDEO

Rus kick boksçu geline Türk usulü düğün

HİRA GELİN: KİCK BOKSA DEVAM ETMEK İSTİYORUM

Türkiye adetlerine kısa sürede adapte olduğunu söyleyen Rus gelin İrina (Hira) ise, "Ben çok mutluyum kendisiyle. Biraz zorlandım tabi kültürler çok farklı. İlk geldiğimde çok zorlandım ama sonradan insanlara alıştım çok iyiler. Müslüman oldum. Eşim bana çok yardımcı oldu Müslüman olmam için. Kick boks sporunda dünya şampiyonuyum. Burada da bu sporu yapmak istiyorum." diye konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

184
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

73
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

210
Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

217
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

235
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

97
Zeytin Dalı Harekatı, YPG ile ABD'yi birbirine düşürdü

Zeytin Dalı Harekatı, YPG ile ABD'yi birbirine düşürdü

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM