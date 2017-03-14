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Rus Kilisesi: Lenin'in mezarı Kızıl Meydan'dan kalksın

Rus Ortodoks Kilisesi'nin kolu Yurtdışı Ortodoks Kilisesi, Sovyet Devrimi liderinin Kızıl Meydan'daki mezarının kaldırılmasını istedi.

14.03.2017 - 01:18
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Rus Yurtdışı Ortodoks Kilisesi Ruhani Kurulu'nun 1917 devrimlerinin yüzüncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Rus halkının Tanrı ile barışmasının yollarından biri, Kızıl Meydan'ın 20. Yüzyılın en büyük baskıcısı ve zalimi olan kişinin kemiklerinden temizlenmesi ve onun şerefine dikilen anıtların kaldırılması olabilir. Aynı şekilde, onun adını taşıyan ve tarihsel adlarından mahrum kalmış olan şehirlerden ve caddelerden onun isminin kaldırılması gerekir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Rusya'nın bundan yüz yıl önceki “baş döndürücü gelişiminin Batılı ülkeler tarafından organize edilip desteklenen devrimle durdurulduğu” ileri sürüldü.

Rus Kilisesi: Lenin'in mezarı Kızıl Meydan'dan kalksın

PUTİN'İN GİRİŞİMİYLE KİLESELER BİRLEŞTİ

Rus Yurtdışı Ortodoks Kilisesi, Sovyet Devrimi'nin ve Rus İç Savaşı'nın ardından Rusya'dan kaçan rahipler tarafından 1920'li yıllarda kurulmuştu. Rusya'da kalan rahiplerin Sovyet iktidarının baskısına boyun eğdiğini ileri süren yurt dışındaki Rus Ortodoks rahipler, kendi kilise teşkilatlarını, Rusya'daki kilise teşkilatından ayırmıştı. Anavatandaki kilise ile yurtdışındaki kilise, 2007 yılında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in çabaları sonucunda birleşme kararı aldıysa da, iki kilise teşkilatı hala kendi iç yönetimlerinde bağımsız yapılarını koruyor.

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