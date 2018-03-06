taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.946
USD
3,8068
EURO
4,7033
ALTIN
161,88
PETR
65,7800

Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da konser verdi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, kuruluşunun 90. yılında İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

AA | 06.03.2018 - 06:15..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alan topluluk, "Kalinka" ve "Korobeyniki" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra "Ceddin Deden", "Çanakkale Türküsü" ve "Sevdan Olmasa" adlı Türkçe eserleri de yorumladı.

Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da konser verdi

REPERTUVARINDA 2 BİNDEN FAZLA ESER VAR

Repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunan koroya konserde, bale grubu ile orkestra eşlik etti. Topluluk 6 Mart Salı günü bir kez daha CRR'de sahne alacak.

Kızılordu Merkez Evi'nde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirdi.

Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da konser verdi VİDEO

Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da konser verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kusudama sanatıyla yapılmış eserler
Japonya'nın eşsiz sanatlarından origamiye farklı bir bakış: Bir Rus'un Kusudama sanatı...
McDormand'ın Oscar'ını çalan hırsız yakalandı
Frances McDormand'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını çalan kişi gözaltına alındı.
Sebze ve meyvelerden ilham alan sanatçı
Sadece kağıt ve sulu boya kullanarak ilham aldığı sebze ve meyveleri hayal gücüyle birleştiren sanatçı inanılmaz çalışmalara imza attı.
Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek'in Suret Defteri sergisi
Fatma Zeynep Çilek'in 2. kişisel sergisi "Suret Defteri", 3 Mart Cumartesi günü MERKUR’de açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Suriye'de 'PKK'lı generale' desteğini sürdürecek

ABD, Suriye'de 'PKK'lı generale' desteğini sürdürecek

77
Şenol Güneş: Benim Trabzonluluğumu kimse silemez

Şenol Güneş: Benim Trabzonluluğumu kimse silemez

38
İtalya'da seçimi kaybeden Renzi istifa kararı aldı

İtalya'da seçimi kaybeden Renzi istifa kararı aldı

14
HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

8
BM: PKK sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor

BM: PKK sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor

19
Neto'nun Quaresma'yı aramadığı ortaya çıktı

Neto'nun Quaresma'yı aramadığı ortaya çıktı

6
Trump: Ticarette tüm ülkeler bizi kazıkladı

Trump: Ticarette tüm ülkeler bizi kazıkladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM