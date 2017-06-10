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Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutan Surovikin, terör örgütü DEAŞ'ın terör örgütü PYD'yle anlaşarak Rakka'dan çekildiğini söyledi.

10.06.2017 - 00:20
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Rus komutandan Rakka açıklaması

sd

Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu DEAŞ'lıları imha etmek yerine, örgüt liderleriyle (çatışmadan Rakka'dan çekilmeleri için) anlaşma yapıyor." dedi.

Rus komutandan Rakka açıklaması

Surovikin, DEAŞ militanlarının bu anlaşma gereği kontrol ettikleri noktalardan başka bölgelere çekildiklerine işaret ederek bazı basın kuruluşlarının ise dünya kamuoyunu yanıltarak Rakka'da DEAŞ ile sanki şiddetli çatışmalar yaşanıyormuş gibi haberler yaptığını söyledi.

"DEAŞ PALMİRA'YA DOĞRU ÇEKİLDİ"

Rakka'daki durumu yakından takip ettiklerini belirten Surovikin, "Güvenilir verilere göre, DEAŞ militanları haziran başında PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile anlaşarak Rakka'nın 19 kilometre güneybatısındaki Et-Tadya ve El-Hammam'ı çatışmadan bırakarak Palmira'ya doğru çekildi." ifadelerini kullandı.

Rus komutandan Rakka açıklaması

"SURİYE'DE İÇ SAVAŞ NEREDEYSE DURDU"

Bu arada, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Astana'da 4 Mayıs'ta çatışmasızlık bölgeleri kurulmasına ilişkin imzalanan muhtıranın Suriye'deki iç savaşı neredeyse durdurduğunu kaydetti.
Rudskoy, "Muhtıranın imzalanmasının ardından Suriye'de durum olumlu yönde değişti. İç savaş neredeyse durdu." değerlendirmesinde bulundu.

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