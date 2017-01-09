Rus konsolos evinde ölü bulundu

Rusya'nın Atina konsolosu Andrei Malanin, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. 55 yaşındaki Malanin'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
Malanin'in Pazartesi sabahı konsolosluk binasına gelmemesi ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle evine giden asistanlarının Malanin'in cansız bedenini buldukları belirtildi. Asistanların kapıyı Yunan polisinin yardımıyla açtığı ifade edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK
İlk belirlemelere göre Malanin'in doğal yollardan öldüğü tahmin edilirken, Atina polisi cinayet büro ekiplerinin ihtimalleri değerlendirerek soruşturmayı derinleştireceği belirtildi.