Rus konsolos evinde ölü bulundu

Başbakan Yıldırım, Anayasa'da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini görüşmek üzere toplanan Genel Kurul'da konuştu.

Fransa Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğünden iç yazışma şeklinde tüm çalışanlara gönderilen e-posta, tartışmalara yol açtı.

BM Kıbrıs Özel Danışmanı Eide: İyi bir başlangıç yaptık

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Güney Afrika'dan 'İsrail'e gitmeyin' çağrısı

Güney Afrika Devlet Başkanı Jocab Zuma, "Filistin halkları ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin." dedi.