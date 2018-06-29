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Rus kozmonot, Dünya Kupası’nı uzaydan takip etti

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Rus kozmonot Oleg Artemyev Soçi’de bulunan Fişt Stadyumu’nu görüntüleyerek, Dünya Kupası maçlarını uzayda takip etti.

İHA | 29.06.2018 - 14:42..
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Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası heyecanı, uzayda da yaşanıyor. Rus kozmonot Oleg Artemyev kupayı uzayda takip ediyor.

UZAYDAN STADYUMU ÇEKTİ

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Rus kozmonot Oleg Artemyev Soçi’de bulunan Fişt Stadyumu’nu görüntüleyerek, Dünya Kupası maçlarını uzayda takip etti.

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Rusya’da Dünya Kupası müsabakalarını izleyemeyince farklı bir yöntem kullandı. Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yolculuk yaparken Soçi’de bulunan Fişt Stadyumu’nu görüntüledi. Sosyal medya hesabından stadyumun fotoğraflarını paylaşan Artemyev, “Uzaktan da olsa Soçi’yi tanıyorum” ifadelerini kullandı.

UZAYDA DÜNYA KUPASI HEYECANI

Stadyum çevresinde kurulan taraftar alanlarına da dikkat çeken Artemyen, “Bu gerçek mi?” diye sordu. Kozmonotun sorusuna cevap veren takipçiler, Artemyen’e maçları anlatarak, turnuva ile ilgili bilgiler verdi.

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