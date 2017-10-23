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Rus kozmonot, fotoğrafını paylaştığı Antalya'ya davet edildi

Rus Uzay İstasyonu görevlisi Sergey Ryazanskiy, sosyal medya hesabında Antalya'nın gece görüntüsünü paylaştı.

23.10.2017 - 11:06
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Rus Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy, geçen hafta sosyal medya hesabında Antalya'nın gece görüntüsünü, 'Antalya Akdeniz'in bir açık hava müzesi' notuyla paylaştı.

Paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sergey Ryazanskiy'e paylaşımı için sosyal medya üzerinden teşekkür eden ATSO Başkanı Davut Çetin, kendisini en kısa sürede Antalya'ya beklediklerini belirterek davette bulundu. Davut Çetin, Antalya'nın her yerden güzel göründüğünü belirtti.

Rus kozmonot, fotoğrafını paylaştığı Antalya'ya davet edildi

"UMARIZ DÜNYAYA GERİ DÖNDÜĞÜNDE ZİYARET EDER"

Rus kozmonotun binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafını ekleyerek sosyal medyada paylaşan Başkan Davut Çetin, "Antalya'nın tanıtımı için böyle paylaşımlar çok önemli. Umarız Sergey Ryazanskiy uzaydan görüntülediği bu güzelliği dünyaya geri döndüğünde ziyaret eder." dedi.

Rus kozmonot, fotoğrafını paylaştığı Antalya'ya davet edildi

Rus kozmonot, fotoğrafını paylaştığı Antalya'ya davet edildi

Rus kozmonot, fotoğrafını paylaştığı Antalya'ya davet edildi

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