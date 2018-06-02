Rus kozmonotlar Dünya Kupası öncesi uzayda futbol oynadı

Cumhurbaşkanı başkanlık için Aziz Yıldırım'ı işaret etti

1 Rus gazeteci Kim'in sarayında çekim yaptı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden RT muhabiri, Kim Jong-un'un kişisel sarayından izlenimlerini aktardı.

2 Hakkari’de hizmet çocukların ayağına taşınıyor Hakkari’de çocuklar için birçok hizmeti gerçekleştiren Hakkari Belediyesi, son hazırladığı proje kapsamında öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek için okul bahçelerinde etkinlikler düzenliyor

3 Türkiye’de 125 bin 138 yabancı üniversite öğrencisi var Türkiye’de 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi eğitim görüyor.

4 Öğrenciler tercih etmedikleri okula yerleştirilmeyecekler Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sınav baskısından yeni modele geçiyoruz, çok daha iyi alternatifler sunuyoruz. Öğrencileri istemediği okula yerleştirmeyeceğiz" dedi.

5 Yerli otomobilin CEO'su: Mehmet Gürcan Karakaş 2021 yılında üretimine başlanacak olan yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın başarılarla dolu bir geçmişi var.

6 Mehmet Ağar AK Parti mitinginde 16 yıllık süreçte her konuda icraatların yapıldığını söyleyen Mehmet Ağar, Erdoğan'ın diğer adaylara göre çok farklı olduğunu söyledi.