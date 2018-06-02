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Rus kozmonotlar Dünya Kupası öncesi uzayda futbol oynadı

Rusya'da düzenlenecek 21'inci Dünya Kupası öncesinde Rus kozmonotlar, yer çekiminin olmadığı uzayda futbol oynayarak herkesi şaşırttı.

RUPTLY | 02.06.2018 - 09:08..
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Bir süredir Rusya'nın uzaydaki çalışmaları gereği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus astronot Anton Shkaplerov ve uçuş mühendisi Oleg Artyemyev Dünya Kupası öncesi bir gösteri yaptı.

Rus kozmonotlar Dünya Kupası öncesi uzayda futbol oynadı

YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA FUTBOL TOPUNU TEST ETTİLER

Gösterinin yanı sıra Dünya Kupası'nda kullanılacak topu da test eden ikili güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Rus kozmonotlar Dünya Kupası öncesi uzayda futbol oynadı

DÜNYA KUPASI'NIN İLK MAÇINI İZLEYECEKLER

İki Rus astronotun Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası ilk maçından önce ülkelerinde olacağı belirtildi. İkili 3 Haziran'da ülkelerinde olacak.

Rus kozmonotlar uzayda futbol oynadı VİDEO

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