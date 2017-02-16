Odintsova’nın gökdelenin tepesinde hiçbir güvenlik önlemi almadan sarkması takipçilerini şoke etti.



Kimi hayranları Odintsova’nın bu videosundan etkilense de takipçilerin çoğu ağır eleştirilerde bulundu.

Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi

Odintsova, "Hala bunu yaptığıma inanamıyorum. Videoyu her izlediğimde avuç içlerim terliyor" yorumunda bulundu. Odintsova’nın gökdelenden paylaştığı video şimdiye kadar 1 milyon kez izlendi.



22 yaşındaki modelin Instagram’dan 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.