taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Diyarbakır'da gelinlik ve yöresel kıyafet satışı yapan bir iş yerinin defilesine katılan 5 Rus manken, tarihi surları gezdi.

21.05.2017 - 17:15
  1. Haberler
  2. İç Haber
Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

1

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde gelinlik ve yöresel kıyafeti satışı yapan bir işyeri, modellerini tanıtmak üzere kente 5 Rus manken getirdi.

Sabah saatlerinde kente gelen Rus mankenler, önce Sur İlçesinde kahvaltı yaptı. Rus mankenler, daha sonra defileye katılacakları gelinlik, nişan ve kına kıyafetlerini giyerek On Gözlü Köprü'ye geldi.

SURLARDA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Burada bol bol fotoğraf çeken Rus mankenler daha sonra davul- zurna eşliğinde halay çekti. Halayın ardından mini bir defile yapan Rus mankenler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Mankenler daha sonra Surlara çıkarak hatıra fotoğrafı çekti.

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

"MEMLEKETİMİZ FERAHA KAVUŞMUŞ"

Rus mankenleri Diyarbakır'a getiren Mehmet Kaymak, her şeyden önce tarihi değerleri taşıyan yerleri ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "On Gözlü Köprümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Surlarda da çekimlerimiz olacak. Bu süreçte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimiz için verimli olmaya çalışıyoruz. Rus modeller İzmir'de yaşıyor. Onlarla çalışmak istedik. Diyarbakır'da Rus modelleri daha çok ön planda tutuyoruz. Uçaktan onları alırken biraz tedirgindiler. Memleketimiz feraha kavuşmuş. İnşallah böyle devam eder. Bu süreç bozulmaz daha iyi olur." dedi.

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

"TERÖR BİTTİ ARTIK"

Kente gelen Rus mankenlerden Marina Nasedkina daha önceden de Diyarbakır'a çok sevdiğini ve tarihi bir yer olduğunu bildiğini belirterek, "Buradaki insanlar çok şanslı. Bütün turistler herhalde buraya geliyor. Daha önce de Mezopotamya moda için gelmiştik. Bazı üzücü konular yaşandı. Bunun için biz çok üzülüyoruz. Keşke böyle olmasaydı. İnsanlar keşke bunu yaşamasaydı. Herkes mutlu yaşamaya devam ederdi. Turist olarak bazı düşünceler vardı. Turistler gelmeye korkuyor. Ama umarım her şey düzelir. Şu an çok huzurlu hissediyoruz. Herkes tatil yapıyor. Biz de burada çok güzel bir kahvaltı yaptık. Herkes buraya gelmeli. Ne olursa olsun bence artık terör bitti. Terör hiçbir zaman olmayacak." diye konuştu.

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

132
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

91
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

159
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

103
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

71
AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

132
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM