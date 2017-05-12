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Rus milyarder boşandığı karısına 583 milyon dolar ödeyecek

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 61 yaşındaki bir Rus milyarderin, eski karısına 453 milyon sterlin (583 milyon dolar) ödemesini kararlaştırdı.

12.05.2017 - 10:50
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Bunun İngiltere tarihinde, bir boşanma davasında ödenmesi kararlaştırılan en büyük tazminatlardan biri olduğu belirtildi.

İSİMLERİNİN AÇIKLAMASI YASAKLANDI

Mahkeme yetişkin oğulları olan çiftin adının açıklanmasını yasakladı. Kafkasya kökenli Rus milyarderin eski bir petrol ve gaz tüccarı olduğu söylendi. 41 yaşındaki kadının da Doğu Avrupalı olduğu ve 2000'de İngiltere vatandaşı olduğu açıklandı.

EVLENDİKTEN SONRA EDİNİLEN VARLIKLAR PAYLAŞILACAK

Çiftin 1993'te Moskova'da tanışıp evlendiği ve aynı yıl Londra'ya yerleştiği belirtildi. Yargıç, çiftin evlilikten sonra edindiği varlıklarının yüzde 41,5'inin kadına verilmesine hükmetti.

Mahkeme kayıtlarına göre Rus milyarder 5 yıl önce bir Rus enerji şirketindeki 1 milyar 300 milyon dolarlık hissesini sattı. 2014'te Jamie Cooper-Hohn adlı bir finansçı, karısına mahkeme kararıyla 330 milyon sterlin ödemişti.

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