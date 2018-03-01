Rus model Trump-Rusya sırlarını ifşa edecek

Tayland’ın Pattaya şehrinde gözaltında tutulduğunu söyleyen Rus model Anastasia Vashukevich, ABD’den, gözaltında tutulduğu hapishaneden kaçabilmesi konusunda yardım istedi.

GİZLİ BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARACAK

Rus model, Instagram hesabında, özgür bırakılması karşılığında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya arasında iddia edilen bağlantıları ve gizli bilgileri ortaya çıkaracağını açıkladı.

26 Şubat’ta bulunduğu Tayland’da 9 Rus vatandaşı ile beraber tutuklanan Anastasia Vashukevich, sosyal medya hesabında bir gözaltı merkezinde tutulduğunu belirtmişti.

Tayland Göçmenlik yetkilileri, Vashukevich’in aslında Belaruslu olduğunu fakat Tayland’a Rus pasaportuyla girdiğini bildirdi.

"DESTEK VERMEYE HAZIRIM"

Pattaya’da bulunduğu gözaltı merkezinden Instagram hesabına eklediği videoda ABD’li gazetecilere kendisine yardım etmeleri için yalvarırken, "Size tüm eksik bulmaca parçalarını vermeye, milletvekillerimizin Trump, Manafort ve diğerleriyle olan bağlantıları hakkında videolar ve seslerle destek vermeye hazırım, çok şey biliyorum, tekliflerinizi bekliyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.