Rus modelden kripto para hamlesi

Rusya'nın ünlü modellerinden Natalya Vodyanova, kendi para birimini çıkardı. Hayır kurumlarına bağış yapılırken kullanılabilecek olan para birinin adı LoveCoins.

Aktivist model Vodyanova, cep telefonu uygulamasının amacının ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak olduğunu açıkladı.





HAYIR KURUMLARINA YARDIMDA KULLANILACAK

LoveCoins, süper model Vodyanova’nın geliştirdiği bir cep telefonu uygulaması ile satın alınarak hayır kurumlarına bağışlanabilecek. Yeni kripto para LoveCoins aynı zamanda, giyim, kozmetik, aksesuar üzerine faaliyet gösteren lüks markaların ürünlerini satın almada da kullanılabilecek.

LÜKS MARKALARDAN ALIŞVERİŞ VE AÇIK ARTTIRMA

Öte yandan LoveCoins’ler uygulama ile biriktirilerek yine bazı lüks markaların açık arttırmalarında da harcanabilecek. Uygulama içinde 1 günde satın alınmış olan para miktarına göre açık arttırma gerçekleşecek. Satın alınan para miktarı yükseldikçe açık arttırmayı kazanma ihtimali de o denli yükselecek.



