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Rus modelden kripto para hamlesi

Kripto para piyasasına Rusya'dan bir modelin çıkardığı yeni bir kripto para birimi eklendi.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 14:36..
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Rusya'nın ünlü modellerinden Natalya Vodyanova, kendi para birimini çıkardı. Hayır kurumlarına bağış yapılırken kullanılabilecek olan para birinin adı LoveCoins.

Aktivist model Vodyanova, cep telefonu uygulamasının amacının ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak olduğunu açıkladı.

Rus modelden kripto para hamlesi

HAYIR KURUMLARINA YARDIMDA KULLANILACAK

LoveCoins, süper model Vodyanova’nın geliştirdiği bir cep telefonu uygulaması ile satın alınarak hayır kurumlarına bağışlanabilecek. Yeni kripto para LoveCoins aynı zamanda, giyim, kozmetik, aksesuar üzerine faaliyet gösteren lüks markaların ürünlerini satın almada da kullanılabilecek.

Rus modelden kripto para hamlesi

LÜKS MARKALARDAN ALIŞVERİŞ VE AÇIK ARTTIRMA

Öte yandan LoveCoins’ler uygulama ile biriktirilerek yine bazı lüks markaların açık arttırmalarında da harcanabilecek. Uygulama içinde 1 günde satın alınmış olan para miktarına göre açık arttırma gerçekleşecek. Satın alınan para miktarı yükseldikçe açık arttırmayı kazanma ihtimali de o denli yükselecek.

Rus modelden kripto para hamlesi

Yaptığı yardımlar sebebiyle 2017 yılında ödüle layık görülen Vodyanova'nın uygulaması henüz Rusya, Kanada ve Hindistan’daki Android sistemlerinde kullanılabilen uygulama yakın zamanda iOS sistemlerde de kullanılabilecek.

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