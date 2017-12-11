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Rus ordusu Suriye'den çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Rus askeri üssüne giderek ordusuna Suriye'den çekilme talimatı verdi.

11.12.2017 - 14:33..
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Rus ordusu Suriye'den çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bulunan Hmeymim, Rus askeri üssüne sürpriz bir ziyaret gerekleştirdi.

"SURİYE'DEN ÇEKİLİYORUZ"

Askeri üstte Beşar Esad ile bir araya gelen Putin, ziyaret sırasında Rus birliklerinin ülkeden çekilmesinin başlangıcını ilan etti.

Putin Suriye'den çekilme talimatı verdi ViDEO

Rus ordusu Suriye'den çekiliyor

ESAD KARŞILADI

Rus haber ajansı Ruptly'nin dünya medyasına servis ettiği videoda; Putin'i, Rus askeri üssünde Esad'ın karşıladığı görülüyor. Samimi bir karşılamanın gerçekleştiği sürpriz ziyarette, iki isim daha sonra baş başa görüştü.

Rus ordusu Suriye'den çekiliyor

ASKERLERE SESLENDİ

İkili zirvenin ardından askerlerin yanına giden Putin, üsteki askerlere seslendi.  Putin, ziyaret sırasında Rus birliklerinin ülkeden çekilmesinin başlangıcını ilan etti.

Putin, Suriye'de Esad'la görüştü- VİDEO

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