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Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

"Türkiye benim ikinci vatanım" diyen Polyanin, askerliğini 6. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda yaptı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 07:37..
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“Elin Oğlu” programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul’da askerlik yaptığı ortaya çıktı.

"SAVAŞA DA GİDERİM"

Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamlayan Polyanin, “Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım” diyor.

Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya’ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin “Kalk Gidelim” dizisi ve “Kırımlı” filminde rol almıştı.

Andrey Polyanin: Türkiye'ye bayılıyorum ViDEO

Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

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