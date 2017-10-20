Rus Paris Hilton'un Putin'e rakip olduğu an

Rusya'da Rain TV'de televizyon sunucusu olan gazeteci Ksenia Sobchak, Putin'e rakip olmaya hazırlanıyor.

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ADAYLIĞINI HEM YAZILI HEM DE VİDEO KAYDIYLA DUYURDU

Rusya'da 2018 yılında yapılması planlanan seçimlerde aday olacağını televizyon programından duyuran Sobchak, herkesi şaşırttı. Ünlü sunucu, adaylığını hem yaptığı yazılı açıklamayla ve hem de video kaydıyla açıklamış oldu.

ADINI RUSYA'DA DUYURDU

2012 yılında yapılan muhalif protestolarla yıldızını parlatan sunucu, o tarihten itibaren Rain TV'de de politik programlar yaparak da adını duyurdu.

PUTİN'LE İLGİLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Bu olay sonrasında Putin ve Sobchak'ın babası eski St Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın çok yakın olduğu ve hatta Putin'i politikaya kazandıran kişiler arasında yer aldığı iddia edildi.

Bunun yanı sıra Sobchak, ortaya atılan Putin’in ‘vaftis babası olduğu’ iddialarını da yalanladı.

"AİLEM PUTİN'E HEP YAKINDI"

Video kaydında da bu iddialara yanıt veren sunucu, "Ailem, St Petersburg zamanlarından itibaren hep Putin'e yakındı, bu yüzden de bu kararımdan haberdar olmalıydı. Hatta onunla röportaj yaptıktan sonra bu kararıma ona söyledim." diye konuştu.

"PUTİN BU KARARIMDAN HOŞLANMADI"

Sobchak ayrıca, "Putin ise herkesin böyle bir hakkı olduğunu ancak bu kararla birlikte gelebilecek tüm sorumluluklara karşı da hazır olmam gerektiğini söyledi. Bu kararımdan hoşlandığını da sanmıyorum." dedi.