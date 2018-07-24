Rus petrol devi Rusneft Almanya’ya açılıyor

Rusya’nın en büyük petrol şirketinin CEO’su Igor Sechin, Rosneft’in hali hazırda Almanya’da Rosneft Deutschland olarak başka petrol şirketlerine petrol sağladığını söyledi.
2019 YILINDA FAALİYETE BAŞLAYACAK
Sechin, Rosneft’in Almanya’daki faaliyetlerini büyüteceğini ve bazı Alman firmalarıyla ortaklık anlaşmaları imzaladıklarını, 2019 yılı itibarıyla perakende petrol satışında Almanya’da faaliyetlere resmen başlayacaklarını söyledi.
Almanya’da petrol rafinerileri bulunan şirket, Almanya iç piyasasının yüzde 12’sine sahipti. Diğer petrol şirketlerine petrol tedarik eden firma, bu kararıyla doğrudan Almanya’da perakende petrol satışı gerçekleştirmiş olacak.