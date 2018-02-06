taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.456
USD
3,7837
EURO
4,6769
ALTIN
163,02
PETR
66,5900

Rus pilotun cenazesi ülkesine gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de düşürülen Rus uçağının enkazına ulaşabilmek için Türkiye'den yardım istedi. Pilotun cenazesi Türkiye'nin yardımıyla ülkesine ulaştırılacak.

AA | 06.02.2018 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rus pilotun cenazesi ülkesine gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat’ta İdlib'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazında yapılacak tetkiklerin, saldırıyı yapanların bulunması için büyük önem taşıdığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN YARDIMIYLA RUSYA'YA GÖNDERİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de bulunan uçağın enkazına ulaşmak için Türkiye'den yardım istemişti. Pilotun cenazesi Türkiye'nin yardımıyla Rusya'ya gönderildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Enkaza ulaşmak için Türkiye’den de yardım istendiğine işaret edilen açıklamada, "Uçağın düşürülmesinde kullanılan füze tipini, üretildiği yeri ve Suriye'ye teslimat yollarını tespit edilmek için enkazın detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son bir haftadır Suriye'deki Beşşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alınırken, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

41
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

49
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

49
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

253
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

59
Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

43
Beto, Trabzonspor'a geçit vermedi

Beto, Trabzonspor'a geçit vermedi

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM