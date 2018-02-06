Rus pilotun cenazesi ülkesine gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat’ta İdlib'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazında yapılacak tetkiklerin, saldırıyı yapanların bulunması için büyük önem taşıdığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN YARDIMIYLA RUSYA'YA GÖNDERİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de bulunan uçağın enkazına ulaşmak için Türkiye'den yardım istemişti. Pilotun cenazesi Türkiye'nin yardımıyla Rusya'ya gönderildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Enkaza ulaşmak için Türkiye’den de yardım istendiğine işaret edilen açıklamada, "Uçağın düşürülmesinde kullanılan füze tipini, üretildiği yeri ve Suriye'ye teslimat yollarını tespit edilmek için enkazın detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son bir haftadır Suriye'deki Beşşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alınırken, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.