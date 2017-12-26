Sosyal medyanın hayatımıza girişi ile çok sayıda ilginçlik ve güzellik yaşamımızın bir parçası haline geldi. O güzelliklerden biri de Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki Anastasya Sidorova. Onu özel kılan şey ise saçları.

Rus 'Rapunzel' sosyal medyada büyük ilgi görüyor - GALERİ

SOSYAL MEDYA'NIN RAPUNZELİ

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan 23 yaşındaki Anastasya Sidorova, saçlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Sosyal Medya üzerinden yapılan paylaşımları yoğun bir beğeni yağmuruna tutulan Sidorova, artık sosyal medyada uzun saçlarıyla ünlü masal kahramanı "Rapunzel" olarak anılıyor.





KEL KALMA TEHLİKESİ YAŞADI

23 yaşındaki güzel hayat hikayesini anlatırken ilghinç bir ayrıntıya da değindi. Şu anda böylesine güzel görünen saçlarının geçmişte döküldüğünü ve çok kötü bir halde olduğunu belirtirken, zamanında kel kalma tehlikesi yaşayarak çok sağlıksız saçlara sahip olduğunu belirtti.





Instagram'da yaklaşık 400 bin takipçisi olan Sidorova, kullanıcılar tarafından 106 santim uzunluğundaki saçları nedeniyle "Rapunzel" olarak anılıyor.

RUS RAPUNZEL'E RAKİP

Kızıl ve upuzun saçlarıyla tamamen masallardan çıkmışçasına görünen 23 yaşındaki Anastasya Sidorova, Instagram'ın yeni fenomeni haline geldi.