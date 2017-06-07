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Rus ruleti oynayan koruma polisi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan polis memuru Ramazan Özçelik, iddialara göre sık sık Rus ruleti videoları izliyordu.

07.06.2017 - 07:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nda çalışan 24 yaşındaki polis memuru Ramazan Özçelik, 9 ay önce “JAMOU” adlı arkadaşlık sitesinden Özbekistan uyruklu Ahıska Türkü olan 25 yaşındaki Feride Bayramova’yla tanıştı ve sevgili oldu.

"ÖYLE OYNANMAZ, BÖYLE OYNANIR"

Özçelik, önceki gün sevlisi Bayramova’nın İstanbul, Beylikdüzü’ndeki evinde kaldı. Sabah genç kadın iddiaya göre; Özçelik’e Rus ruleti videoları izletti. Videoları izlerken “Öyle oynamaz, böyle oynanır” diyerek, silahı başına dayayan Özçelik, tetiğe bastı. Silahın ateş almasıyla başından vurulan Özçelik öldü.

Gözaltına alınan Bayramova’nın polise verdiği ifadede, Özçelik’le internet üzerinden tanıştıklarını daha sonra sevgili olduklarını söyledi. Olayın olduğu gece birlikte film izlediklerini söyleyen Feride Bayramova’nın, ifadesinde yaşananları şöyle anlattığı öğrenildi:

RUS RULETİ VİDOSU İZLETTİM

“Ramazan uyudu. Ben de silahını dolabın üzerine koydum ve yattım. Sabah 10.00 gibi uyandım. Ancak Ramazan uyuyordu. Saat 14.00 gibi o da uyandı. Yiyecek bir şeyler almak için dışarı çıkacaktı, giyiniyordu. Bu sırada silahının dolabının üzerinde olduğunu görünce bana, ‘Tabancayı niye bize doğru çevirdin’ dedi ve silahı alarak beline koydu. Bu sırada kendisine Rus ruleti videosu izlettim. Ramazan da bana ‘O öyle oynanmaz böyle oynanır’ diyerek belinden tabancayı çıkarıp başına dayadı. Bu sırada ‘Ne yapıyorsun’ diyerek müdahale etmek için elini tutmaya çalıştığım sırada silah ateş aldı.”

TELEFON KAYITLARI İNCELENİYOR

Polis memurunun ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Sevgilisi Feride Bayramova gözaltına alınarak önce Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne ardından İstanbul Terörle Mücadele Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Polis memuru Ramazan Özçelik’in ölümündeki soru işaretleri nedeniyle soruşturma derinleştirildi. Bazı ifadeleri çelişkili bulunan Bayramova’nın telefonu ve adına kayıtlı hatlar da incelemeye alındı. Özçelik’in, Haziran 2016’da Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nde göreve başladığı öğrenilirken, Özbek kadının ise Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okuduğu bildirildi.

‘ŞÜPHELİ ÖLÜM’

Ramazan Özçelik’in ölümü kayıtlara “şüpheli ölüm” diye geçti, soruşturmada çelişkili kalan noktalar ise şöyle belirlendi:

- Özçelik, şarjörlü bir silahla öldü. Oysa Rus ruleti toplu tabancayla oynanır. Tabancala şarjör ayrı yerlerde bulundu.

- Bayramova “İzlettim” dediği Rus ruleti videosunu bulamadı.

- Özbek sevgili, polis memuru için “Haftanın 2-3 günü bende kalırdı” derken, polisin annesi oğlunun haftada 1 gün arkadaşında kaldığını söylediğini aktardı.

- Bayramova’nın çantasındaki 4 ayrı hat şüphe çekti. Özbek kadın bu durumu “Sık sık yurtdışına çıkıyordum” diye açıkladı.

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