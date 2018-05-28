Rus sanatçının paha biçilemez tablosuna saldırı

Rus resim sanatının önde gelen sanatçılarından biri olarak kabul edilen İlya Repin'in paha biçilemez 1885 tarihli “Korkunç İvan ve Oğlu İvan” adlı tablosu, daimi olarak sergilendiği Moskova’daki Tretyakovski Galerisi’nde saldırıya uğradı.

TABLOYA SALDIRI

Önceki gece kapanış saatine doğru içkili halde galeriye giden 37 yaşındaki bir şahıs, bıçaklayarak yaraladığı ölümün eşiğindeki oğluna sarılan İvan’ın resmedildiği tabloya saldırdı. Elindeki metal çubukla tabloyu koruyan kalın camı kıran saldırgan, kanvasa da darbe vurarak esere büyük zarar verdi.

Saldırıda tablonun 3 farklı yerinde ağır hasarın oluştuğu belirtilirken, eserin üzerinde yer alan orijinal çerçevenin de kırıldığı belirtildi. Müze yetkilileri eserin yüz kısmına herhangi bir darbe gelmediği için şanslı olduklarını belirtti.

MİLLİYETÇİLERİN SALDIRILARI

Dağıstan asıllı olduğu bildirilen saldırgan, tabloya “tarihi gerçekleri yansıtmadığı için” saldırdığını söyledi. Saldırganın tabloya verdiği zararın en az 100 bin dolar (470 bin TL) olduğu tahmin ediliyor. Tabloya 16 Ocak 1913’te de akıl sağlığı yerinde olmayan 29 yaşındaki Abram Balaşev saldırmıştı. Rus milliyetçiler, tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı gerekçesiyle tablonun galeriden kaldırılmasını istiyor.