Rus senatörün dikkat çeken saç stili

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nden Rus senatör Valentina Petrenko'nun uzun zamandır kullandığı saç modeli, Ruslar kadar dünyanın da ilgisini çekiyor.

"SAÇIMIN KONUŞULMASINDAN SIKILDIM"

Saç modeliyle gündeme gelmekten sıkıldığını söyleyen Petrenko, saçlarının çok kıvırcık olduğunu ve sadece birkaç tel tokayla tutturduğu açıklamasını yapmıştı.

FİLM KARAKTERLERİNE BENZETİLİYOR

Petrenko'nun saçlarını havalı ve sinamatik bulanların yanı sıra saçlarıyla ilgili espriler de yapıldı. Twitter'da birçok kişinin konuştuğu saçlar; The Simpsons çizgi filmindeki Marge Simpson'a, Elvis Presley'e, James Bond filminden kötü adama, antik Roma'daki Flavius Hanedanı üyelerine ve Star Trek'e benzetildi.

CESARET MADALYASI VAR

Kimileri ise Petrenko ile alay edildiğini ifade ederek savunmaya geçti. Bir Twitter kullanıcısı, Petrenko'nun Cesaret madalyasını nasıl aldığını şu sözlerle anlattı: "23 Aralık 1993'te teröristler Rusya'nın Rostov-na-donu kentindeki okulda 17 çocuğu rehin aldı. Petrenko teröristlerle görüşmek için gönüllü olup çocuklar yerine kendisinin rehin alınmasını teklif etti. Bu nedenle de ‘Cesaret madalyası' ile ödüllendirildi. Biz de saçına gülelim değil mi?"



