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Rus siyaset uzmanı: ABD Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyor

Yevgeni Tarlo, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siyaseten bitirmek adına yeni projeleri hayata geçirebileceğini savundu.

08.10.2017 - 03:40
  1. Haberler
  2. Politika
Rus siyaset uzmanı: ABD Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyor

Rus devlet kanalı Russia1'ın canlı yayın programında konuşan Tarlo, şu ifadeleri kullandı:

"BATININ POLİTİKALARI, ANKARA VE MOSKOVA'YI YAKINLAŞTIRDI"

“Batı’nın Rusya ve Türkiye’ye yönelik politikaları Moskova ve Ankara’yı birleştirdi. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde Amerikan izi vardı. Amerika’nın her zaman böyle olaylarda doğrudan bir bağlantısı bulunmakta.

Rus siyaset uzmanı: ABD Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyor

"ERDOĞAN İKTİDAR OLDUĞU SÜRECE.."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar olduğu sürece Washington’un o bölgede 'sorunları' olacak. Dolayısıyla ABD Erdoğan’ın ortadan kaldırılması için elinden gelen her şeyi yapıacak. Erdoğan’a karşı protesto eylemleri, Ukrayna’daki benzer Meydan gösterileri, ekonomik yaptırımlar ve başka baskılar bekleniyor. Bu arada ABD’nin bölgede Kürdistan projesi de Türkiye’yi hedef alıyor.”

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