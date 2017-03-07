Rus sözcü Mariya Zaharova canlı yayında dans etti

Programda komedyen Aleksandr Tsekalo, Garik Martirosyan, İvan Urgant ve Sergey Svetlakov, Zaharova'ya Kremlin ile ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki iddialarına yönelik sorular yöneltti.

KRİSTAL KÜRE SORUSU

Komedyenlerin CNN'in gündeme getirdiği, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın Rus bir casus olduğu iddialarının hatırlatması üzerine Zaharova, Moskova Müdendislik Fiziği Enstitüsü mezunu Büyükelçi'nin bir fizikçi olduğunu belirtti. Komedyenler ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmak için kristal küre kullanıp kullanmadığını sordu.

ZAHAROVA: ASLINDA LAVROV'UN GÖZLÜKLERİNİ KULLANIYORUZ

Soruyu esprili bir dille yanıtlayan Zaharova, "Aslında Lavrov'un gözlüklerini kullanıyoruz." dedi.

SUNUCUYLA DANS ETTİ

Programın sonunda Zaharova, sunuculardan Svetlakov'la dans etti.

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