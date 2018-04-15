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Rus speleologlar dünyanın en derin mağarasına indi

Rus speleologlar Abhazya'daki dünyanın en derin mağarası Krubera'ya inmeyi başardı.

İHA | 15.04.2018 - 05:14..
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Rus speleologlar, Abhazya’da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera’ya inmeyi başardı. 2190 metre olarak bilinen mağaraya 1 haftada inen speleologlar mağaranın derinliğinin aslında 2212 metre olduğunu tespit etti.

İLK KEZ RUSLAR BAŞARDI

Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok speleologun inmeye çalıştığı ama tüm derinliğine ulaşamadığı mağaraya inmeyi başaran Ruslar, mağara ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.

Rus speleologlar dünyanın en derin mağarasına indi

UZUNLUĞU 13 BİN 432 METRE

Mağaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karşın bu süreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, mağaranın uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfetti.

YENİ CANLI TÜRLERİ KEŞFEDİLDİ

Rus speleologlar Pavel Demidov ve İlya Turbanov’un ekibi, yaptıkları çalışmalarla ilginç bulgulara da ulaştı. Ekip, mağara içinde yaptıkları araştırmalarda daha önce hiç görülmeyen canlı türlerini görüntüleyip, karşılaştıkları canlılardan laboratuvarda incelenmek üzere örnek aldı.

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