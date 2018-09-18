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Rus Sputnik Türkiye'ye karşı aslan İsrail'e karşı kedi

Putin'in parasıyla hemen her gün Türkiye batıyor algısı yapanlar, İsrail 15 Rus askerini göz göre göre öldürünce sessizliğe gömüldü.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 11:40..
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Rus Sputnik Türkiye'ye karşı aslan İsrail'e karşı kedi

İsrail, 15 Rus askerini taşıyan uçağı kalkan olarak kullandı ve Suriye hava sisteminin atış alanına soktu, bu sayede Suriye hava sistemi harekete geçti ve Rus uçağını düşürdü.

İsrail'in fiziki olarak provoke ettiği Rus uçağı düştü ve 15 Rus askeri hayatını kaybetti.

KONU İSRAİL OLUNCA, DİL NASIL DA YUMUŞUYOR

Rusya'dan tepki dolu açıklamalar gelse de, söz konusu muhatap İsrail olunca tepkinin düzeyi de oldukça diplomatik oluyor.

RUS SPUTNİK BİLE HABERİ KÜÇÜK GÖRDÜ

Rusya'nın sponsorluğunda dünyanın pek çok dilinde yayın yapan Sputnik'in Türkiye şubesi de, tıpkı Rus yetkililer gibi İsrail'e sert tepki göstermekten çekiniyor. Sputnik Türkiye'nin sitesi, 15 Rus askerinin öldürüldüğü bir saldırıda dahi İsrail'i 'provokasyonla' suçlamaktan öteye gidemedi.

Sputnik, bu büyük olayda dahi küçük bir manşet hazırlamakla yetindi.

Rus Sputnik Türkiye'ye karşı aslan İsrail'e karşı kedi

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