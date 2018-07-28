Rus subayın cesedi toprağa verildi

Ardahan’da, geçen yıl inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş ve vücudunun büyük bir bölümü çürümemiş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski’nin cesedi, aynı kentteki Malakanlar Mezarlığı'na defnedildi.

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DEFİN İŞLEMLERİ YAPILDI

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, defin işlemlerinin yapıldığını belirterek, “Defin işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ilgililer ile Rusya’nın Trabzon Konsolosluğu’nda görevli ilgililer eşliğinde yapıldı. Söz konusu bölgede anıt veya benzeri bir işlem yapılmayacak. Bizden talep edilen cesedin gömülmesiydi. Biz de bugün bu işlemi yaptık.” dedi.

İNŞAAT İÇİN ENGEL KALMADI

Bilmez, cesedin çıktığı inşaat alanınında ise vatandaşın inşaatını yapmasına artık engel kalmadığını sözlerine ekledi.

Karagöl Mahallesi’ndeki kazıda vücudunun büyük bölümü çürümemiş halde bulunan ve Kars Müze Müdürlüğü’nde koruma altına alınan cesedin, 1894 yılında hastalıktan ölen ve Rusya’nın 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’na mensup Yarbay Karl Karloviç Rjepetski’ye ait olduğu belirlenmişti. Ceset Polonya ve Rusya arasında anlaşmazlığa neden olmuş, dönemim Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Polonya’nın, vatandaşları olduğu gerekçesiyle cenazenin kendilerine verilmesini istediğini, Rusya’nın da ‘O sırada Polonya yoktu, Sovyetler Birliği vardı, onun için bu bizim vatandaşımızdır’ dediğini belirtmişti.