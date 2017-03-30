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Rus turist sayısı şubat ayında 2 kart arttı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalırken, Rus turist sayısı yüzde 95 arttı.

30.03.2017 - 22:59
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilerle hazırlanan “Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar” istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2016’nın aynı ayına göre yüzde 6,51 azalarak 1 milyon 159 bin 833 oldu.

Türkiye’ye Şubatta 140 bin 463 kişiyle en fazla yabancı ziyaretçi Gürcistan’dan geldi. İran’dan 130 bin 596 kişi Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye’ye şubatta gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 99,69’unu turistler, yüzde 0,31’ini günübirlikçiler oluşturdu.

Ocak-şubat dönemindeki ziyaretçi sayısı da 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,12 azalarak 2 milyon 215 bin 307 oldu.

RUS TURİST SAYISI 2 KAT ARTTI

Rusya’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın şubat ayına göre yüzde 95,58 artışla 39 bin 261 kişi olarak kayıtlara geçti. İran’dan aynı dönemde yüzde 4,51 artışla 130 bin 596 kişi geldi.

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