Rus turistler jet-ski tutkunu

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu turizmin başkenti Antalya'da, sahiller rengarenk görüntülere sahne oluyor. Plajlar tatilcilerle dolup taşarken, yaz günlerinin vazgeçilmezi su sporları işletmeleri gün boyunca turistlere ev sahipliği yapıyor.

EN BÜYÜK İLGİ JET-SKİLERE

Banana, ringo, paraşüt ve sörf gibi alternatif seçenekler tatilcileri cezbederken, en büyük ilgiyi ise jet-ski'ler görüyor. 15 dakika, 30 dakika ve 1 saat gibi zaman periyotlarıyla kiralanan jet-ski'leri kullanmak isteyenler 30 ila 100 dolar arasında değişen ücretler ödüyor. Diğer su sporu eğlenceleri de süresine göre ücretlendiriliyor.

Kundu bölgesindeki Lara Beach plajları, jet-ski meraklılarının uğrak yerleri arasında ilk sırayı alıyor. Rus genç kızlar, güzellikleriyle olduğu kadar su sporlarındaki yetenekleriyle dikkati çekiyor.





















