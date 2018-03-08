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Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı

Rusya'dan gezmek için Nevşehir'e gelen Rus kız kardeşler, Avanos'ta ziyaret ettikleri bir atölyede çanak yapmak için tezgahın başına geçti.

DHA | 08.03.2018 - 11:12..
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Kapadokya gezisi kapsamında bölgeye Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Kozlenko Aleksandra ve kardeşi Kolivontiyeva Aleksandra, Avanos ilçesindeki bir çanak atölyesini ziyaret etti.

TEZGAHIN BAŞINA GEÇTİLER

Aleksandra kardeşler atölyede, kızılırmak kilini çanak ve çömleğe dönüştürmek için tezgahın başına geçti.

Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı

"BURASI GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ"

​Kapadokya'yı çok beğendiklerini belirten Kozlenko Aleksandra, "3 günlüğüne 8 arkadaşımızla buraya geldik. Burası gerçekten büyüleyici. Gezmeye doyamadık. En kısa sürede yeniden gelmek istiyoruz." dedi.

Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı

Rus turistleri Kapadokya'yı gezdiren turizm şirketi sahibi Mehmet Keçeci ise, "2017'de 15 bine yakın Rus turist Kapadokya'ya geldi. Bu yıl da 25 bin civarında Rus turist bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı



Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı



Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı

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