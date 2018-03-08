Rus turistler Kapadokya'da çanak yaptı

Kapadokya gezisi kapsamında bölgeye Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Kozlenko Aleksandra ve kardeşi Kolivontiyeva Aleksandra, Avanos ilçesindeki bir çanak atölyesini ziyaret etti.

TEZGAHIN BAŞINA GEÇTİLER

Aleksandra kardeşler atölyede, kızılırmak kilini çanak ve çömleğe dönüştürmek için tezgahın başına geçti.

"BURASI GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ"

​Kapadokya'yı çok beğendiklerini belirten Kozlenko Aleksandra, "3 günlüğüne 8 arkadaşımızla buraya geldik. Burası gerçekten büyüleyici. Gezmeye doyamadık. En kısa sürede yeniden gelmek istiyoruz." dedi.

Rus turistleri Kapadokya'yı gezdiren turizm şirketi sahibi Mehmet Keçeci ise, "2017'de 15 bine yakın Rus turist Kapadokya'ya geldi. Bu yıl da 25 bin civarında Rus turist bekliyoruz." ifadelerini kullandı.