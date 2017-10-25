Rus turistlere 2018'de tatil zammı yapılmayacak

ATOR'dan yapılan açıklamada, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de tatil yapan Rusyalı turist sayısının 3,3 milyon olduğu bilgisi de yer aldı.

Sektörel uzmanlar Türkiye'nin 2017'deki başarısını ertelenmiş tatil taleplerinin gerçekleşmesine ve Türk otellerinin sunduğu uygun fiyatlara bağladı.

FİYAT ARTIŞI BEKLENMİYOR

Otellerin Rus operatörlerle yaptıkları anlaşmalardaki fiyatları koruyacağı, bundan ötürü yeni sezonda fiyat artışı beklenmediği kaydedildi.

"ANLAŞMALAR İMZALANDI"

Coral Travel ticari direktörü Ercüment Ünalan da, "Bütün anlaşmalar imzalandı, fiyat artışı yok." dedi.

Pegas Touristik'ten Anna Podgornaya da Türkiye tatilleri için fiyat artışı beklemediklerini söyledi.