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Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan tır çarptı. Kazada, otobüs ve tır şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı.

İHA | 29.08.2018 - 09:23..
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Belek Turizm Bölgesi’nde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen tır çarptı.

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü.

13 YARALI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Kazada tur midibisünde bulunan şoför Bayat ile 11 Rus turist ve tır şoförü Süleyman K. yaralandı.

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı

Yaralılar, Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D-400 karayolunda trafik yaklaşık 3 saat tek şerit olarak verildi.

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı

Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen her iki aracıda mola bölgesindeki birçok turistin meraklı gözlerle izlediği gözlendi. Olay yerinde turistler ait valizler ve kişisel eşyaları ise tur yetkilileri tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı

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