Rus turistlerin Antalya'ya ilgisi arttı

Yabancı turistlerin sayısı üzerinde yapılan araştırmaya göre; 2015 yılının başarısı yeniden yakalandı. 2018'in ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk bir artış görüldü.

RUS TURİSTLERİN SAYISI YÜZDE 70 ARTTI

Antalya'da tatil yapan turist sayısı bakımından (önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla) 58 bin kişiyle Almanya birinci oldu.

Rusya pazarıysa, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydederek 41 bin 400 turistle ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncüyse turist sayısını 2017'ye göre yüzde 19 arttıran ve bu yıl 10 bin turist gönderen İsrail oldu.

Aynı zamanda Kazakistan ve Belarus turizm pazarlarında bu yıl durgunluk yaşandığı, yılın ilk 2 ayında gelen turist sayısı yüzde 50 azalan Ukrayna pazarındaki durumaysa Antalya'da gerileme dendiği öğrenildi.