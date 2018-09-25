Rus turistlerin çok para harcadığı ülke İtalya

Sberbank’tan yapılan açıklamada, banka müşterilerinin geçen yaz döneminde yurt dışında 141,2 milyar ruble (yaklaşık 2,16 milyar dolar) harcadığı belirtildi.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Rus turistlerin en çok para harcadıkları ülkenin 8,5 milyar rubleyle İtalya olduğu bildirilen açıklamada, 8,4 milyar rublelik harcamayla Türkiye'nin de yaz döneminde en çok para harcanan ikinci ülke olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin ardından en çok para harcanan ülkelerin İspanya, Fransa, Yunanistan ve Almanya olduğu belirtilen açıklamada, kişi başı en çok harcamanın Monako’da yapıldığı aktarıldı.

Araştırmaya, uçak biletleri için yapılan harcamalar dahil edilmedi.

Yetkililer, Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.