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Rus turistlerin kış tatili için tercihi Türkiye

Yaz aylarında düşük fiyatlarla Türkiye'de tatil yapma fırsatı bulan Rus turistler, kış tatili için de Türkiye'yi seçti.

04.07.2017 - 08:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya ile Türkiye arasında buzların erimesinden sonra Antalya'ya Rus turist akını başladı.

KIŞIN DA GELECEKLER

Bölgede bulunan her 3 turistten 1'inin Rus olduğu ifade edilirken, otellerde doluluk oranı da iyice yükseldi. Geçtiğimiz yıl sezonu kötü geçiren turizmcileri de memnun eden bu durumun, kış sezonunda da devam edeceği görülüyor.

Rus turistlerin kış tatili için tercihi Türkiye

BİR NUMARALI TERCİH TÜRKİYE

Sonbahar ve kış sezonu için erken rezervasyon yaptırmaya başlayan turistlerin tercihi Türkiye oldu. Konuyla ilgili Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesine açıklama yapan Dmitriy Malyutina, Türkiye satışlarının yüzde 32 ile ilk sırada yer aldığını ifade etti.

YUNANİSTAN'I ÜZEN RAKAMLAR

Yunanistan satışlarının yüzde 12'ye kadar düştüğünü belirten Malyutina, ilişkilerin düzelmesinin herkesi sevindirdiğini söyledi.

Türkiye'nin ardından Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Maldivler gibi ülkeleri tercih eden Rus turistler, Antalya'da çok ucuz bir şekilde tatil yapma fırsatı buluyor.

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