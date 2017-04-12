taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.155
USD
3,6628
EURO
3,8914
ALTIN
150,06
PETR
56,0800

Rus turistlerin tatil tercihi Türkiye

Rus turistlerin bir numaralı tatil tercihi Türkiye olamaya devam ediyor.

12.04.2017 - 17:34
  1. Haberler
  2. Ekonomi

asd

Charter seferlerinin durdurulma ihtimaline yönelik basına yansıyan iddialara rağmen Rus turistlerin tercihi Türkiye.

REZARVASYONLARIN YÜZDE 50'Sİ TÜRKİYE

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50’sinin Türkiye’ye yapıldığı belirtildi.

Rus medyasına geçtiğimiz günlerde yansıyan bazı haberlerde, Rusya Federal Hava Ulaşımı Kurumu'nun, ülkedeki havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter uçuşlarının askıya alınabileceği uyarısı yaptığı iddia edilmişti.

TÜRKİYE'YE 5 MİLYON RUS TURİST ZİYARET EDECEK

Söz konusu iddialara yönelik Rusya’dan resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bu yıl Türkiye’yi 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

135
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

144
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

180
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

350
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

321
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

197
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM