Rus uçak kazasında ölü sayısındaki artış korkutuyor

Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 65'i yolcu 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi uçağı Ramenskiy'de düştü.

200'DEN FAZLA CESET PARÇASI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğü alanda yapılan çalışmalarda 200'den fazla ceset parçasının bulunduğunu bildirdi. Sputnik'e konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynak, "209 ceset parçası bulundu. Çalışmalar sürüyor." dedi.

Ortaya çıkan bu durum kazada ölenlerin sayısında artış ve bilançoda değişim ihtimalini de ortaya çıkarttı.

ÇALIŞMALARDA EN AZ 600 KİŞİ GÖREV YAPIYOR

Saratov Havayolları'na ait uçağın düştüğü alandaki çalışmalarda en az 600 kişi görev yapıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının yayınladığı yolcu listesine göre, uçakta bir İsviçre, bir Azerbaycan vatandaşı vardı.