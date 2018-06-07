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Rus uzay aracı Soyuz MS-09 uzaya fırlatıldı

Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Rus uzay aracı Soyuz MS-09’la uzaya fırlatılan 3 astronotun 5 buçuk ay sonra döneceği bildirildi.

İHA | 07.06.2018 - 07:12..
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Ruskozmos’tan Sergey Prokopyev, NASA’dan Serena Aunon-Chancellor ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) Alexander Gerst, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Rus uzay aracı Soyuz MS-09 uzay aracıyla önümüzdeki beş buçuk ay boyunca kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatıldı.

Rus uzay aracı Soyuz MS-09 uzaya fırlatıldı

Astronotlar Pazar günü dünyaya dönecek olan ISS astronotlarının yerini alacak. ABD’li astronot Chancellor ve Rus astronot Prokopyev’in ilk defa çıkacağı göreve, Alman astronot Gerst ikinci kez katılacak.

Rus uzay aracı Soyuz MS-09 uzaya fırlatıldı ViDEO

Rus uzay aracı Soyuz MS-09 uzaya fırlatıldı

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