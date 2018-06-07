Rus uzay aracı Soyuz MS-09 uzaya fırlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini açıkladı.

Hollanda’nın Eindhoven kentinde üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evler inşa ediliyor.

Balayı için gittikleri KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan damat Ümit K.'ye, 25 gün hapis cezası verildi.

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Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Korgeneral İsmail Metin Temel'e tepkisi dinmeyen İnce, bu konuda kararlı olduğunu meydanlarda bir kez daha yineledi.