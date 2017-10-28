Rus uzman: S-500'ler Rusya'yı ABD'ye karşı koruyor

Televizyonda canlı yayınlanan bir talk show programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Korotçenko, Rusya'nın silahlanma yarışında inisiyatifi elinde tutan taraf olmaması gerektiğini söyledi.

Rus uzman, "Karşı tedbirlere gelince, söz konusu tedbirler alınmış durumda. Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesiyle hava-uzay savunma sistemi oluşturuluyor. Ülke topraklarının koruma altına alınması, tamamen savunma amaçlı bir görev. S-500 hava ve füze savunma sistemleri de hava-uzay savunma sisteminin bir parçası. İlk sistem 2020'de teslim edilecek, ardından seri üretime geçilecek. S-500'ler aynı zamanda stratejik füze savunma imkânlarına sahip. Biz Rusya'nın üzerini, Amerikalılara ani küresel saldırı konseptlerini hayata geçirmeye izin vermeyecek bir kubbeyle örteceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK UZAKTAKİ HEDEFLERE KİLİTLENEBİLİYOR

S-400 sistemlerinin yeni bir versiyonu olarak her türlü aerodinamik ve balistik hedefi imha etmek için tasarlanan uzun menzilli S-500 Prometey sistemlerini bu sınıftaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor. S-500'lerin üretimine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor.