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Rus uzman: S-500'ler Rusya'yı ABD'ye karşı koruyor

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, S-500 füze savunma sistemleri hakkında bilgi verdi.

28.10.2017 - 02:28
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S-500 Prometey

Televizyonda canlı yayınlanan bir talk show programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Korotçenko, Rusya'nın silahlanma yarışında inisiyatifi elinde tutan taraf olmaması gerektiğini söyledi.

Rus uzman: S-500'ler Rusya'yı ABD'ye karşı koruyor

Rus uzman, "Karşı tedbirlere gelince, söz konusu tedbirler alınmış durumda. Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesiyle hava-uzay savunma sistemi oluşturuluyor. Ülke topraklarının koruma altına alınması, tamamen savunma amaçlı bir görev. S-500 hava ve füze savunma sistemleri de hava-uzay savunma sisteminin bir parçası. İlk sistem 2020'de teslim edilecek, ardından seri üretime geçilecek. S-500'ler aynı zamanda stratejik füze savunma imkânlarına sahip. Biz Rusya'nın üzerini, Amerikalılara ani küresel saldırı konseptlerini hayata geçirmeye izin vermeyecek bir kubbeyle örteceğiz" ifadelerini kullandı.

Rus uzman: S-500'ler Rusya'yı ABD'ye karşı koruyor

ÇOK UZAKTAKİ HEDEFLERE KİLİTLENEBİLİYOR

S-400 sistemlerinin yeni bir versiyonu olarak her türlü aerodinamik ve balistik hedefi imha etmek için tasarlanan uzun menzilli S-500 Prometey sistemlerini bu sınıftaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor. S-500'lerin üretimine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor.

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