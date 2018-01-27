Rus uzmanlarda Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Moskova merkezli Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsünden Amur Hacıyev, Rusya’nın terör örgütü PKK ile bağlantılı Suriye Kürtlere yönelik Türkiye’nin endişelerini anladığını vurgulayarak, "Bu nedenle Rus askerleri Afrin’den çekildi ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne sadece Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı Kürt siyasiler davet edildi.” dedi.
"KÜRT ULUSAL KONSEYİNE YANSIYABİLİR"
Rusya’nın endişesinin, YPG terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın, bölgede bir Türk-Kürt çatışmasına dönme ihtimaline dayandığını kaydeden Hacıyev, "Bu endişe yaratıyor çünkü çatışmalar PYD’nin aksine Şam yönetimini tanıyan Kürt Ulusal Konseyi’ne yansıyabilir." dedi.