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Rus uzmanlarda Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Zeytin Dalı Harekatı, Moskova'da RİA Novosti tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Rus uzmanlar tarafından ele alındı.

AA | 27.01.2018 - 05:58..
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Moskova merkezli Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsünden Amur Hacıyev, Rusya’nın terör örgütü PKK ile bağlantılı Suriye Kürtlere yönelik Türkiye’nin endişelerini anladığını vurgulayarak, "Bu nedenle Rus askerleri Afrin’den çekildi ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne sadece Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı Kürt siyasiler davet edildi.” dedi.

Rus uzmanlarda Zeytin Dalı Harekatı'na destek

"KÜRT ULUSAL KONSEYİNE YANSIYABİLİR"

Rusya’nın endişesinin, YPG terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın, bölgede bir Türk-Kürt çatışmasına dönme ihtimaline dayandığını kaydeden Hacıyev, "Bu endişe yaratıyor çünkü çatışmalar PYD’nin aksine Şam yönetimini tanıyan Kürt Ulusal Konseyi’ne yansıyabilir." dedi.

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