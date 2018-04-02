taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.116
USD
3,9599
EURO
4,8803
ALTIN
169,45
PETR
69,6100

Rus vali, AVM yangını sonrası istifa etti

Rusya’da 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Aman Tuleyev istifa ettiğini açıkladı.

İHA | 02.04.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya’da AVM faciasının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Aman Tuleyev, gönüllü olarak görevinden istifa etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Tuleyev’in istifa dilekçesini sunduğu belirtildi.

Rus vali, AVM yangını sonrası istifa etti

EN DOĞRU SEÇENEK

Tuleyev, istifası ilgili yayınladığı bir videoda elinden geleni yaptığını söyleyerek, bu kadar ağır bir yük altında görevde kalamayacağını ve istifasının en doğru seçenek olduğunu söyledi. Facianın ardından Kemerovo’da düzenlenen protestolarda göstericiler Tuleyev’in istifasını istemişti.

Aman Tuleyev’in 1997’den beri Kemerovo bölgesinde yürüttüğü valilik görevi, normal şartlar altında 2020’de sona erecekti.

Kemerovo’daki 4 katlı alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler arasında Tuleyev'in yeğeni de bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

54
Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

114
Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

156
CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

24
FETÖ yargılamaları devam ediyor

FETÖ yargılamaları devam ediyor

31
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

105
Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM