Antalya'nın Kemer ilçesinde sıcaklıkların yükselmesiyle turistler için eğlence etkinlikleri de çeşitlenmeye başladı.

Rus turistlerin Antalya'daki ilk adresi olan Kemer'e bu yıl İranlı turistler de akın etti.

DOYASIYA EĞLENCE

İlçedeki bir otelde kalan Rus ve İranlı turistler, köpük partisinde müzikler eşliğinde doyasıya dans edip eğlendi.

Şarkılara eşlik eden turistler, çalınan müziklere de eşlik etti.

ÖĞLE SAATLERİ KÖPÜK PARTİSİ

Partinin yapıldığı otelin eğlence müdürü, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı. 20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli istediği partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz." dedi.

Rus ve İranlı turistler köpük partisinde eğlendi VİDEO