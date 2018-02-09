taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.264
USD
3,8233
EURO
4,6861
ALTIN
162,25
PETR
64,2000

Rus yatırım uzmanı: Bitcoin eskisi gibi yükselmeyecek

Rus basınına kripto para hakkında konuşan Moskova merkezli Finam yatırım şirketi uzmanı Leonid Delitsin, "Bitcoin Nisan veya Mayıs ayında bin dolarına altına düşecek" dedi.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 03:51..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Rus yatırım uzmanı: Bitcoin eskisi gibi yükselmeyecek

Son dönemde gündemden düşmeyen kripto paraların düşüşü hakkında çarpıcı bir açıklama daha geldi. Aralık ayında 16 bin doları gören Bitcoin'in, önümüzdeki aylarda 1000 doların altına kadar düşeceği belirtildi.

"BİTCOİN ARTIK YÜKSELMEYECEK"

Yatırım uzmanı Leonid Delitsin, "Bitcoin'in daha da düşeceğini düşünüyorum. Şimdi insanlar değerinin nasıl düştüğünü görüyor, geleceğe bakıyor ve Bitcoin'in şu anki değerde olmayacağını anlıyorlar. Bu şu anlama geliyor ki, Bitcoin artık yükselmeyecek ve bu yüzden daha önce 2-3 ay içinde zengin olma umuduyla Bitcoin alan herkes bunun gerçekleşmeyeceğini anlıyor. Hızla zenginleşmek isteyenler şimdi Bitcoin'leri satmaya devam edecek ve sanırım, Nisan veya Mayıs ayında Bitcoin'in değeri 1000 dolar düzeyinde olacak." şeklinde konuştu.

"AYAKTA KALACAK AMA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Kripto paraların tamamen yok olmacağını söyleyen Delitsin, "Eğer geçmişe bakarsak yine ani yükseliş ve düşüşleri görürüz. Tarih içinde çok kez dramatik U-dönüşleri oldu. Bu demiryolları, telefon ve parayla da ilgili. Günümüzde kullandığımız para zamanında altın ve gümüşten kağıt paraya kadar yol kat etmişti. Bu yüzden kripto para piyasasının ayakta kalacağını ve gelişeceğini ve kendi temposunda yükseleceğini düşünüyorum, ama bu yükseliş, geçen yıl beklendiği kadar hızlı olmayacak" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi

75
TSK yeniden hava harekatına başladı

TSK yeniden hava harekatına başladı

95
Gomis: Terim kulağımı çekti kendime geldim

Gomis: Terim kulağımı çekti kendime geldim

12
Furkan Vakfı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Furkan Vakfı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

47
Selvi: MHP negatif muhalefette oy kaybeder

Selvi: MHP negatif muhalefette oy kaybeder

14
Avrupa Parlamentosu'ndan Sisi'ye tepki

Avrupa Parlamentosu'ndan Sisi'ye tepki

9
Mersin'de 14 aracın lastiğini kesenler yakalandı

Mersin'de 14 aracın lastiğini kesenler yakalandı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM