Rus yatırım uzmanı: Bitcoin eskisi gibi yükselmeyecek

Son dönemde gündemden düşmeyen kripto paraların düşüşü hakkında çarpıcı bir açıklama daha geldi. Aralık ayında 16 bin doları gören Bitcoin'in, önümüzdeki aylarda 1000 doların altına kadar düşeceği belirtildi.

"BİTCOİN ARTIK YÜKSELMEYECEK"

Yatırım uzmanı Leonid Delitsin, "Bitcoin'in daha da düşeceğini düşünüyorum. Şimdi insanlar değerinin nasıl düştüğünü görüyor, geleceğe bakıyor ve Bitcoin'in şu anki değerde olmayacağını anlıyorlar. Bu şu anlama geliyor ki, Bitcoin artık yükselmeyecek ve bu yüzden daha önce 2-3 ay içinde zengin olma umuduyla Bitcoin alan herkes bunun gerçekleşmeyeceğini anlıyor. Hızla zenginleşmek isteyenler şimdi Bitcoin'leri satmaya devam edecek ve sanırım, Nisan veya Mayıs ayında Bitcoin'in değeri 1000 dolar düzeyinde olacak." şeklinde konuştu.

"AYAKTA KALACAK AMA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Kripto paraların tamamen yok olmacağını söyleyen Delitsin, "Eğer geçmişe bakarsak yine ani yükseliş ve düşüşleri görürüz. Tarih içinde çok kez dramatik U-dönüşleri oldu. Bu demiryolları, telefon ve parayla da ilgili. Günümüzde kullandığımız para zamanında altın ve gümüşten kağıt paraya kadar yol kat etmişti. Bu yüzden kripto para piyasasının ayakta kalacağını ve gelişeceğini ve kendi temposunda yükseleceğini düşünüyorum, ama bu yükseliş, geçen yıl beklendiği kadar hızlı olmayacak" dedi.