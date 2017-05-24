Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'da Türkiye'ye turist akışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ATOR verilerine göre; 2015 yılında Türkiye'yi 3,65 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Lomidze, 2017 yılında sayının katlanabileceğini söyledi.

REKOR BEKLENİYOR

Yılbaşından itibaren Türkiye'ye 700 binden fazla tur paketinin satıldığını ifade eden ATOR Başkanı, bu yıl bir rekor kırılabileceğini sözlerine ekledi.

RUS TURİSTLERE SEVGİ SELİ

Türkiye'ye gelen Rus turistler, havalimanlarında çiçeklerle karşılanıyor.

Rus turistler çiçeklerle karşılandı VİDEO

UÇAK KRİZİNİN ETKİSİ ATLATILDI

2015 yılında yaşanan uçak krizi nedeniyle Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı ciddi bir şekilde azalmıştı. Yüzde 76 oranında bir düşüşün yaşanmasıyla, 3,65 milyon Rus turist sayısı, 866 bin kişiye gerilemişti.