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Ruslar en ucuz tatili Türkiye'de yapacak

Türkrus sitesinin derlediği bilgilere göre; Rusya'da 1-9 Mayıs tarihlerindeki tatil döneminde en ucuz tatil yeri Türkiye oldu.

11.05.2017 - 11:18
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Rusya’da charter yasağının kalkmasının ardından Türkiye’ye tur paketi satışlarında yaşanan artışı gözler önüne seren veri de medyaya yansıdı.

SATIŞ ORANI YÜZDE 21,3'E YÜKSELDİ

Önde gelen seyahat sitelerinden Tutu.ru’nun verilerine göre, Rusya’da Türkiye turlarının toplam satışlara oranı geçen sene mayıs ayında yüzde 1,5 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 21,3’e yükseldi.

TÜRKİYE TURU 400 DOLAR

Rusya’da mayıs ayında Türkiye’ye bir haftalık her şey dahil tur paketlerinin ortalama fiyatı 23 bin 500 ruble olarak kaydedildi. Bu rakam bugünkü kurdan 400 dolara tekabül ediyor. Bu fiyata gidiş-dönüş uçak bileti de dahil.

Ruslar en ucuz tatili Türkiye'de yapacak

Aynı dönemde Rusya’da iç turizme olan talepte ise ciddi düşüş yaşandı. Rusya içi turların payı yüzde 24,4’ten yüzde 12,7’ye gerilerken, çoğu şehir turları olmak üzere, ortalama kişi başı tur fiyatı 7 bin 600 rubleden 9 bin 500 rubleye yükseldi.

EN UCUZ TÜRKİYE EN PAHALI BAE

Rusya’da bu sene mayıs tatilinde paket tur sunan destinasyonlar arasında Türkiye dışında en çok talep görenler Yunanistan, Kıbrıs, Tunus, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Çek Cumhuriyeti ve İspanya oldu.

Ruslar en ucuz tatili Türkiye'de yapacak

Rusyalı turistlerin en çok rağbet gösterdikleri tatil ülkeleri arasında mayıs ayında kişi başı bir haftalık ortalama paket tur fiyatının en pahalı olduğu destinasyonlar Birleşik Arap Emirlikleri (48 bin 400 ruble), Vietnam (45 bin 700 ruble) ve Tayland (40 bin ruble) oldu.

En ucuz tur paketleri ise Türkiye (ortalama 23 bin 500) ve Tunus ‘a (25 bin 100 ruble) satıldı.

TÜRKİYE TURLARININ ÇOĞU HER ŞEY DAHİL

Türkiye’ye ve Tunus’a satılan tur paketlerinde her şey dahil turların oranı yüzde 90 iken, Tayland’da bu oran yüzde 28, Yunanistan’da yüzde 62, Kıbrıs’ta yüzde 43, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve İspanya’da yüzde 34, Vietnam’da yüzde 23 olarak kaydedildi.

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