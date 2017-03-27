Ruslar için pasaportsuz giriş hazırlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Kültür Derneği tarafından Konyaaltı ilçesinde özel bir okulda düzenlenen toplantıda Antalya'da yaşayan Ruslarla bir araya geldi.

PASAPORTSUZ GİRİŞ

Çavuşoğlu, Rus vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

CİHAZLAR KURULUYOR

Rusya ile yaşanan krize gönderme yapan Çavuşoğlu, "Bu üzücü hadise olmadan önce pasaportsuz, kimlikle geliş-gidişleri sağlamak için epeyce görüşmelerimiz olmuştu. Şimdi ilişkilerimiz normalleştiğine göre, bu konuda da müzakerelere devam edebiliriz. Biz en azından Rusya vatandaşlarının pasaportu bile olmadan kimlikle gelebilmesi için görüşmelere başlayacağız. Bunun için havalimanında kimliklerinin okunabileceği cihazlar da kuruyoruz." dedi.

RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek normalleştiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, liderler arasında iyi bir dostluk bulunduğunu, en son 10 Mart tarihinde Moskova'da ortak kabine toplantısı yapıldığını anımsattı.

Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasının bölgesel sorunların çözümüne de katkı sağladığını, Suriye'de ateşkesin sağlanması, mazlum insanlara yardımların ulaşmasına vesile olduğunu, bu konuda Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalıştığını dile getirdi. Bölgesel sorunların çözümü için iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bize soruyorlar, 'Nasıl Rusya ile bu kadar işi başarabildiniz?' Bizim de cevabımız basit,hem Türkiye hem Rusya verdiği sözü tutuyor, imzaladığı anlaşmaya sadık kalıyor, o nedenle sonuç elde ediyoruz." diye konuştu.