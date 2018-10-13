Ruslar Putin'den memnun

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM; 1- 7 Ekim tarihleri arasında bir araştırma yaparak Rus halkına Putin'in icraatlarını sordu.

RUSLARIN YÜZDE 64'Ü PUTİN'DEN MEMNUN

Bu araştırmada; Rus halkının büyük bir bölümünün Putin'in görev süresi boyunca mutlu olduğunu ortaya koydu. Ankete göre Rusların yüzde 64.6'sı Rusya Devlet Başkanı'nın çalışmalarını onaylıyor.

PUTİN EN GÜVENİLİR SİYASETÇİ SEÇİLMİŞTİ

Putin, yüzde 37'lik oy oranıyla Rusya'nın en güvenilir siyasetçi sıralamasında da birinciliği elde etti.