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Ruslar 'Rusya Günü' tatili için Türkiye'yi seçti

Ruslar, 1990'da devlet egemenliği deklarasyonunun kabul edildiği Rusya Günü tatilinde tercihlerini Türkiye'den yana kullandı.

12.06.2017 - 11:03
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Ruslar 'Rusya Günü' tatili için Türkiye'yi seçti

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, "Haziran ayı için en popüler tatil noktaları sıralamasında Türkiye lider konumda" ifadeleri kullanıldı.

İLK TERCİH TÜRKİYE

Açıklamada 10-12 Haziran döneminde Rus turistlerin yüzde 32'si Türkiye'de tatil yapmak için rezervasyon yaptırdığı belirtildi. Türkiye'yi ise yüzde 19'la Yunanistan ve Rusya izledi.

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği gün Rusya Bayramı olarak kutlanıyor.

Ayrıca 1991 yılında Boris Yeltsin de Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı olarak seçilmişti.

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