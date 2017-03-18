Ruslar rüyalarında en çok Putin'i görüyor

Yandex, internet üzerindeki rüya tabiri aramaları doğrultusunda Rusların rüya haritasını oluşturdu. Araştırma sonucunda yayınlanan raporda, 20 maddelik bir liste yer aldı, listenin başını ise ‘insan’ kelimesi çekti.

RÜYALARINDA EN SIK PUTİN'İ GÖRDÜLER

Rusların rüyalarında en sık gördükleri kişinin Putin olduğu vurgulanan raporda “Rusların rüyalarında net olarak görülen tek kişi Putin. Çoğunlukla da Putin, Çeçenistan’da görülüyor.” ifadeleri kullanıldı.

KADINLAR VE ERKEKLERİN RÜYALARI DA AYRI AYRI SIRALANDI

​Raporda kadınlar ve erkeklerin rüyaları da ayrı ayrı sıralandı. Açıklamaya göre, kadınların rüyaları doğrultusunda yaptıkları aramalarda en çok insan, bebek, hamilelik, balık ve sevgili kelimeleriyle, erkeklerinse yılan, balık, insan, sevgili, diş kelimeleriyle karşılaşıldı.